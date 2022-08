Tsirguliina koolis alustas tööd uus direktor

Liina Aan on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis, tal on magistrikraad kasvatusteadustes ja hariduskorralduses. Ta omab töökogemust sotsiaalpedagoogi, õpetaja, klassijuhataja ja õppejuht-asjaajajana. Aan ise ütleb, et teab väga hästi, kuidas põhikool toimib, on kursis kaasaegse õpikäsitlusega ning haridusalase seadusandlusega. Samuti kinnitab ta, et on harjunud aega planeerima ning tegevust analüüsima, tegema meeskonnatööd ja väärtustab häid suhted kollektiivis.