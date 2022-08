Riik soovib suurendada oma rolli keskhariduse pakkumisel

Hariduselu järgmise õppeaasta kavast selgub, et haridus- ja teadusministeeriumi tähelepanu all on uute riigikoolide käivitamine ja mitme kooli pidamise omavalitsuselt riigile ülevõtmine, et pakkuda õppijatele kvaliteetset eestikeelset üld- ja kutsekeskharidust üle Eesti.