Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas haiglaravi 117 COVID-19 patsienti

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal 3606 haigusjuhtu, millest 1426 olid laboratoorselt kinnitatud ja 2180 kliiniliselt diagnoositud. „Eelmise nädalaga võrreldes vähenes haigestumus 13,2% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 26,2% ning kliiniliselt diagnoositud juhtude arv püsib stabiilsena. Uue nädalaga võib oodata veidi alla 1300 laboratoorselt kinnitatud juhu,“ selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on hetkel 0,85. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Hanna Sepa sõnul on sarnaselt muu Euroopaga meie haigestumine olnud viimastel nädalatel langustrendis, kuid Eesti väiksust arvestades võib olukord kiirelt muutuda ja nakatumiste hulk taas kasvama hakata. „Nakkusjuhtumite vähenemine on ühelt poolt rõõmustav uudis, kuid tuleb arvestada, et puhkuste periood on kohe lõppemas, inimesed naasevad tööle ja kooli, mis suure tõenäosusega epidemioloogilisi näitajaid mõjutab,“ ütles Sepp. Nakkushaiguste osakonna juhataja sõnul jõuab statistikasse vähem nakatumisi ka seetõttu, et haigust põetakse leebemalt ja iga köha ja nohuga arsti poole ei pöörduta ning ei osata kahtlustada COVID-it. Oma osa annab suur vaktsineeritute ja läbipõdenute hulk, mistõttu on viirusel üha raskem edasi levida.