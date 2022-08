Jaan Rapp: milleks saagida oksa enda all?

Kohati tuleb paljukiidetud talupojatarkust tõepoolest ebamõistlikest reeglitest ülemaks tunnistada. Ent seejuures võiks igaüks mõelda, milleks üks või teine reegel mõeldud on. On ilmselge, et näiteks turvavöö või kiiruspiirang pole mõeldud autos viibijate ahistamiseks ja tööleping tagab meile muu hulgas ravikindlustuse.

Paraku tuleb mõneski seltskonnas vahel ette eputamist sellega, kui hästi keegi maksude tasumisest kõrvale oskab hoida. Või räägib keegi, kuidas tal linnas autoga 120 km/h kihutada õnnestus. Tunduvad olevat erinevad asjad? Tegelikult on mõlemal juhul tegu hoolimatusega. Nii enese, kaasinimese kui kogu ühiskonna suhtes.

Mõne päeva eest jõudsin ülekäiguraja juurde, kui fooris põles jalakäijatele punane tuli. Ent keskealist paarikest, kellel samuti teisele poole teed jõuda oli vaja, see ei morjendanud. Lähenevate autode kiuste marsiti käsikäes üle tänava, jõudes minuni kostitas aga paari naispool mind iroonilise muigega, tahtes just kui öelda: «Vaat kui kõvad tegijad me oleme.»

Ega ikka ole küll. Tegija on pigem see, kes suudab isegi siis, kui tal kiire on, sundida end rahulikuks ja mitte taolisi tarbetuid riske võtta.

Eriti oluline on see praegu, mil algamas on uus kooliaasta. Sest laps õpib eeskujudest ja kui täiskasvanud demonstratiivselt liiklusreegleid eiravad, suurendab see tõenäosust, et seda hakkavad tegema ka need, kes kümmekonna või veidi vähema aasta pärast täiskasvanuikka jõuavad.

Esmaspäevase seisuga oli Eestis tänavu liikluses hukkunud 30 inimest, kasvab ka õnnetuste ja vigastatute hulk. Kuigi alati õnnetust ära hoida ei saa, tuleks nende vähendamise nimel vaeva näha meil kõigil.