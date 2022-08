Nii lõpetavad Tilsi lapsed kevadel kooli ka varem, näiteks sel aastal oli viimane koolipäev 1. juunil. «Tegelikult on ka õpetajatel, kes eksamitega tegelevad, kevadel rahulikum, sest õpilasi on vähem ja maja tühjem,» lisas Valdmaa. «Õppeaasta alustamine tavapärasest varem on saanud head tagasisidet nii õpetajatelt kui lastelt. See sobib kõigile.»