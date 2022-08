Eesti Energia valmistub sügistalviste toetusmeetmete rakendamiseks

„Nagu eelmisel talvel nägime, oli riiklikest toetusmeetmetest kasu. Hea meel on näha, et tänavu saavad taas ühesuguse hinnakompensatsiooni kõik elektri ja gaasi kodutarbijad sõltumata nende lepingust,” tunnustas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos valitsuse eesmärki tagada energiatarbijate kaitse ja hinnakindlus. ”Tänase teadmise põhjal on elektrihüvitis 5 senti kilovatt-tunni eest ja gaasi kodutarbijatele hüvitatakse 80% hinnast, mis rohkem kui 8 senti kilovatt-tunni eest. Energiatoetused kajastuvad juba novembrikuus postkasti jõudval oktoobrikuu arvel ning selleks ei pea klient ise eraldi midagi tegema,“ sõnas Roos.

Roosi sõnul pöörduvad kliendid Eesti Energia poole ka universaalteenuse detailide küsimustega. „Kahjuks ei oska me klientide küsimustele veel vastata, kuna universaalteenuse sisu väljatöötamine valitsuse tasemel alles käib. Teame vaid valitsuse ootust, et hakkame universaalteenust turule pakkuma 1. oktoobrist,” selgitas Roos. „Saame oma klientidele lubada, et anname uue teenuse kohta täpsemat teavet kodulehel niipea, kui meil endil on info olemas. Kindlasti jagame ka nõuandeid, kuidas oleks mõistlik rahakotisõbralikult käituda.”

Eesti Energia hinnangul ei pruugi planeeritav universaalteenus kehtivast elektrilepingust automaatselt parem olla ning soovitab igal kliendil enne universaalteenusega liitumist oma olemasoleva lepingu tingimused üle vaadata. Kontserni hinnangul läheb suur osa tarbijaid talvele vastu tõenäoliselt odavama fikseeritud hinnaga, kui seda pakub universaalteenus.

Kliendid, kelle fikseeritud lepingu periood lõpeb lähikuudel, võiksid Roosi soovitusel juba täna valida pikaajalise elektrilepingu, mille hind on märgatavalt soodsam. „Näiteks meie Pakett Kindel Pluss võimaldab elektrikulusid 5–7 aastaks ette planeerida ja kindlustab elektri hinnalae ka siis, kui riiklikke toetuseid parasjagu pole. Tegemist on soodsaima fikseeritud hinnaga lepinguga, mida Eesti Energia pakub,” lisas Roos.

Roosi sõnul tuleb Kindel Plussi elekter tuleb kohalikest taastuvatest allikatest ning on seega keskkonnasäästlik valik. „Mida rohkem on Kindel Plussi valijaid, seda rohkem investeerime taastuvenergia võimsustesse ning seda odavamaks kujuneb elektri hind tulevikus,“ lisas ta.