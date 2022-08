Galerii, video ⟩ Valgas avaldati toetust Ukrainale

Eesmärk oli näidata, kuidas Eestis ja sealhulgas piirilinnas austatakse ukrainlaste julgust ja Ukraina sõprade ühtsust keerulises olukorras. Kalyna seltsi eesvedaja Ruslana Dovha tõdes, et see on pidu läbi pisarate, ent toetuse avaldamine on ülioluline. Dovha avaldas ukrainlaste nimel tänu Eestile ja Lätile. Pärast sissejuhatavaid sõnavõtte peeti sümboolne vaikuseseisak.