Ajalooline tiibklaver jõudis Rogosi mõisasse tagasi

«Klaveri pikkus on 3,05 meetrit, mis on isegi oma aja kohta suur mürakas,» rääkis SA Rõuge Valla Turism tegevjuht Angela Rae. «Tänapäeval enam nii suuri klavereid ei toodeta. Kõige suuremad klaverid tänapäeval toodetakse standardiga 2,92 meetrit.»

Klaverimuuseumi direktor Alo Põldmäe täpsustas, et nende C. Bechsteini klaver on muidu sama disainiga, aga oluliselt väiksem – pikkus 2,2 meetrit. Nii suured täismõõdus kontsertklaverid on reeglina ainult kontserdisaalides. Ja nüüd ka Ruusmäel Rogosi mõisas.

Tiibklaver on uhke ja väärikas juba ainuüksi seetõttu, et on toodetud Saksamaa firma C. Bechstein tehases, mis toodab kõige kuulsamaid ja kallimaid klaverid Euroopas, nagu seda teeb Ameerikas Steinway.

«Minnes ajas tagasi, pidi see olema tollase mõisniku eriline kiiks, et ta lasi selle röögatu müraka Rogosi mõisasse vedada,» sõnas Angela Rae. Ruusmäe rahvamaja juht teadis rääkida, et mõisa all olla olnud ka karts, kuhu pandi talupoegi ja töötajaid järele mõtlema halva laulmise eest.

Millal kõnealune klaver mõisast ära viidi, ei ole teada. Teada on aga, et kõnealune tiibklaver on olnud Rogosi mõisas veel 1961. aastal, seda tõestab häälestamise märge.

Tagasi Rogosi mõisa jõudis instrument tänu endisele trükimuuseumi ja praegusele TYPA trüki- ja paberikunstikeskuse juhile Madis Mikkorile, kelle teed ristusid klaveriga Tartus 2009. aastal. Mikkor ostis klaveri ühelt autojuhilt, kes vedas talle Tartus trükimuuseumi masinaid. See klaver oli veoautos korduvalt ühe ja sama koha peal rihmadega kinni tõmmatud olnud ja äratas seetõttu Mikkoris tähelepanu. Selgus, et autojuht oli selle vanarauaga koos saanud ega teadnud, mida sellega peale hakata. Nii see seal autos kinniseotuna kaasa sõitiski, kuni Mikkor klaveri ära ostis.