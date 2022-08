Põlva vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala sõnas, et töödeks on aega kuus kuud, aga suurem osa nendest võiks valmis saada detsembriks. «Varjualuses ja platsil kauplevad müüjad saavad kauplemiskoha Põlva keskväljaku parklas, kus tavaliselt on tegutsenud taimeturg,» täpsustas Kala.