Gerli Padar võrdles end Tina Turneriga

Seejuures ei häbenenud Padar rahva ees rääkida ka seiku iseenese kohta. Näiteks tunnistas ta, et kuigi on lõpetanud muusikakooli, ei tunne ta korralikult nooti. Samas lisas Padar kohe, et ega ta seda ka väga suureks puuduseks pea. «Näiteks Tina Turner ei tunne ka nooti. Ja milline suurepärane laulja ta seejuures on!»