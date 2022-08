Soomest Setomaale kolinud piltnik: mina ja Eesti, me käime koos!

Seda, et Sundell on fotograaf, teavad talle tuttavad setod, tema pildile sattunud ja teisedki, kes jäädvustusi kas Postimehest, mõnelt näituselt või raamatust näinud. Tema üürikorterisse astuja ees on objektiiv aga justkui otse mehe hinge suunatud. Sentimentaalse loomuga pildistaja elutuba on sisustatud asjadega, mis meenutavad lähedasi: laes ripub Karjalas elanud vanaema kodust saadud lamp, seina ääres on optometristist isalt pärinev nägemise kontrolltabel ja diivanipatjade ümber õe tehtud teksasriidest katted.