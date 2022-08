Saverna noortepark valmistub avapeoks

Kõik atraktsioonid on ilmastiku- ja vandaalikindlad, taluvad intensiivset kasutust, on igati kaasaegsed, kasutajasõbralikud ja põnevad.

Saverna noortepark koos puhkealaga on ainulaadne Põlvamaal ja kogu Lõuna-Eestis, see avardab oluliselt Kanepi vallas elavate noorte vaba aja veetmise võimalusi.

Saverna noorteparki ehitab Trev-2 Grupp AS, tööde maksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 700 000 eurot. Järelvalvet teostab Tarindiprof OÜ, lepingu maksumus koos käibemaksuga on 6600€. Projekti toetati riiklikust „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest" 75 protsendi ulatuses, valla omaosalus on 25% kogumaksumusest. Noortepargi projekteeris AB Artes Terrae OÜ.