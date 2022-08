Programm aitab õpilasfirmadel päris ettevõtteks saada

Tegu on ärikiirendiga, mis aitab õpilasfirmadel koostöös mentori abiga valideerida oma ideed ning saada kogemus ettevõtlusmaailmas. Programmi ühe eestvedaja Eliis Ermeli sõnul on tegu ainulaadse võimalusega, mida noortel pole varasemalt Võru maakonnas olnud. «Meil on Eestis vaid üksikuid edulugusid, kus õpilasfirmast on kasvanud ettevõte. Koolitusprogramm Ideefaktor võib seetõttu anda maakonna koolinoortele olulise hüppelaua,» lisas Ermel.

Üks sellistest ettevõtetes, mis sai alguse õpilasfirmast, on Others. Idee ja ettevõtte kontseptsioon töötati välja õpilasfirma Münt nime all ning sellega pälviti ka Parima Õpilasfirma 2020 konkursil teine koht. Hambapesutablette tootev Tartust pärit õpilasfirma sai laiemale avalikkusele tuntuks võites idufirmana Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht.

Ettevõtte Others asutaja Märten Kala ütles samuti, et Ideefaktorist võiks olla õpilasfirma protsessis palju kasu, sest selle käigus areneb nii õpilasfirma ise kui ka juhendajad. «Olles ise selle protsessi läbi teinud, siis ma tean kui keeruline see kõik võib olla ning igasugune tugi kulub ära,» ütles Kala.

Juba 15. september toimub koolitusprogrammi Ideefaktori eelüritus Tsentris, kus õpilasfirmad ning juhendajad saavad kuulata koolitusprogrammi sisu, Eesti idufirma Wisby kaasasutaja Kasper Kepsi lugu ning lisaks toimub ka mäng Kuldvillak.

Eelüritusele saab registreeruda kuni 12. septembrini ning osalema oodatakse ka neid koolinoori, kes alles otsivad oma õpilasfirma ideed. Lisainfo ja registreerimine Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.