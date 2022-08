Põlvas avati erivajadustega inimeste ridaelamu

See on Eestis kolmas ridaelamu, mis on ehitatud psüühiliste erivajadustega inimestele, märkis projekti kinnisvaradirektor Karl Mänd. «Kõigepealt lõime sarnase ridaelamu Raplasse ja siis Pärnusse ning nüüd Põlvasse,» tõdes Mänd. Ta lisas, et esimene plaan oli teha kortermaja praeguse ridaelamu vahetusse lähedusse, aga siis pakuti neile hoopis olemasolevat krunti. «Kaasiku tänavale tundus mõnusam ja mugavam teha madalamad majad.»

Ehitusega alustati 2021. aasta detsembris. Mänd sõnas, et majad olid valmis juba juuli alguses, kuid seejärel lihviti veel viimaseid detaile. Ühes hoones on viis korterit, kus kõik vajalik eluks olemas ja igas korteris saab perena koos elada kuus inimest. Korterites on köök, elutuba ja kõigil oma magamistuba. Igal elamul on eraldi kontoriruum, kus saab vajadusel tööd teha. «Erivajadustega inimesed ei ole omavahel sugulased, aga meie nimetame neid ikkagi pereks, sest nad toimivadki koos ühe perena. Kõik ridaelamus elama hakkavad inimesed on psüühilise erivajadusega, aga kui neil peaks veel füüsiline puue olema, siis oleme arvestanud ridaelamu ehitamisel, et majad oleksid ühekordsed ja kergesti ligipääsetavad,» lausus Mänd.