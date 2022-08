GALERII ⟩ Ökopiima talu ette kerkis elektriautode laadimispunkt

«Lihtsam on luua laadimiskohti linnadesse, kus tarbimine ja nõudlus teada,» rääkis kiirlaadija paigaldanud kütusefirma Alexela juhatuse liige Alan Vaht. «Läti piiri äärde Metsavenna poe juurde rajatud kiirlaadija annab aga inimestele loodetavasti elektriautode kasutamiseks julgust juurde.»

Ökopiima, juustu ja teisi piimatooteid tootva talu omaniku Meelis Mõttuse sõnul on eesmärgiks luua maksimaalselt puhas tootmine. «Tänaseks on talus käivitatud oma väike rohkem kui 100-aasta vanune, hüdroelektrijaam,» lausus Mõttus. «Puhtast vee-energiast saadud elekter tuleb otse elektrilaadijasse, mida saavad kasutada nii talu külalised kui ka talukompleks ise.»

Käesolevast aastast alustab talu Mõttuse sõnul elektritranspordile üleminekut. «Esimene auto on juba kohal, koolipiima buss on sügisel saabumas,» sõnas Mõttus. «Ootame pikisilmi millal saabuvad müüki esimesed arvestatavad elektritraktorid.»

Talu hinnangul pakub elektritransport tänaste kütusehindade juures olulist kokkuhoidu, sest talupere on aastaringi sõitmas mööda koole, aga ka tutvustamas Metsavenna meierei tooteid. Omaniku hinnangul on elektriautod ka ümbritseva looduse jaoks säästlikum lahendus. Laadijate pargi on Metsavenna talu loonud koostöös Alexelaga.

Elekter on küll kallis, kuid Vaht rõhutas, et see on siiski oluliselt soodsam, kui sõita bensiini või diisliga. «Otsin ka ise kodus autot laadides alati odavamaid elektri hinnatunde: näiteks mõni aeg tagasi maksis megavatt-tund vaid kuus eurot,» meenutas ta.

«Kui arvestada, et minu auto võtab elektrit 15 kilovatt-tundi sajale kilomeetrile, ning lisada hinnale ka võrgutasu, aktsiis ja taastuvenergia tasu, siis saja kilomeetri läbimine läks mulle maksma veidi üle ühe euro,» arvutas Vaht. «See on siiski äärmuslik näide, sest oleme näinud ka 400–500 euro suuruseid elektrihindu. Samuti saab kodus valida laadimise aega, tanklates on aga laadimine kallim.»