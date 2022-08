Aasta metsamajandaja tiitel tuli Valgamaale

«Andruse puhul on oluline välja tuua pikaajalisem vaade metsandusele ning tema jaoks hingelähedane jätkusuutlik metsamajandamine, et korraliku metsa hüvesid saaksid nautida ning kasutada ka tulevased põlvkonnad,» kommenteeris metsamajandajate konkursi hindamiskomisjoni liige, Rakvere metsaühistu juht Meelis Matkamäe.

Vähem oluline ei ole Matkamäe sõnul ka oma metsast saadud materjali maksimaalne kohapealne kasutamine – Niidu kodutalu palkehitised on valminud tema enda käte all oma metsadest saadud puidust.

Matkamäe sõnul oli konkurents tänavusel konkursil väga tihe ning rõõm on näha, et oma metsade hooldamisel on palju vaeva nähtud.