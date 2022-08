Võrus sündis augusti kuumarekord

Kuigi näidud olid praeguse aja kohta rekordiliselt kõrged, siis augusti viimastel päevadel pöörab ilm siiski jahedaks.

Kui esmaspäeval on oodata veel üsna suvist ilma, siis kahel viimasel augustipäeval taandub päevane õhusoe juba varasügiseseks ja on oodata vihmasadu.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva lääne pool selgem, Ida-Eestis aga vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub idakaaretuul 2-7, hommikul põhjarannikul kuni 10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 13-18, rannikul kuni 21 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-7, saartel ja põhjarannikul kuni 10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 20-26, Lõuna-Eestis kuni 28 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-8, saartel ja põhjarannikul kuni 10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Teisipäeva päeval on Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Ida pool on pilvisem ja vihmahooge laialdasemalt ning võib olla ka äikest. Puhub põhjakaaretuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.