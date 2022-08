GALERII ⟩ Gregor Jeets võidutses Lõuna-Eesti rallil

«Mul on hea meel, et 21. Lõuna-Eesti rallil pandeemiaga seotud piiranguid ei rakendata ja saame korraldada ralli nii nagu vanasti,» rääkis võistluste juht Gabriel Müürsepp ralli eel. Võistlustrassi koostamisel lähtusid korraldajad tema sõnul põhimõttest, et rallil oleks parasjagu äratundmisrõõmu aga ka üllatusi ja põnevust.