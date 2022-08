Sotsidest omavalitsusjuhid nõuavad valitsuselt soodsamat elektrihinda

Omavalitsuste kõrgete elektrihindade meelevalda jätmine seab sotside hinnangul mitmel pool ohtu avalike teenuste osutamise ja inimeste heaolu. Sotsiaaldemokraatidest omavalitsusjuhtide kinnitusel peab riik peab pakkuma kindlustunnet, et koolid, lasteaiad, raamatukogud, spordihooned, kultuurimajad ja hooldekodud tuleksid toime kiirelt tõusnud energiakuludega.

„Pööraselt kasvavad energiakulud mõjutavad rängalt ka omavalitsusi ja ettevõtteid. Iseäranis keerulisse seisu on sattunud elektri börsihinnast sõltuvad omavalitsused. Võrreldes aastataguse ajaga on kulutused elektrile suurenenud hüppeliselt, viimastel kuudel lausa kolm korda. Sügis- ja talvekuudel kasvavad energiakulud veelgi. Riik peab leidma lahenduse, et ei tekiks olukorda, kus ollakse sunnitud tõstma näiteks lasteaedade ja hooldekodude kohatasusid või jäävad kultuurimajade aknad pimedaks,“ seisab omavalitsuskogu avalduses.