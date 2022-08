Põlva lasteaedade sõimerühmad suurenesid

Lasteaias Pihlapuu suurendati kolme sõimerühma kahe lapse võrra. «Seadusest tulenevalt käib asi niimoodi, et vallavalitsus teeb sellised otsused enne sügise algust, kui hoolekogu on oma nõusoleku andnud. Kui lapsi on rohkem, suurendame rühmi vastavalt vajadusele,» selgitas vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks.