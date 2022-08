KIRI: Jätkan võitlust koolitoidu toetuse nimel

Tõsine samm on suund hakata rohkem toetama hooldekoduteenuseid. Lõppeesmärk on, et hooldekodukoht oleks kättesaadav pensioni eest. Planeeritud 40 miljonit korraga seda auku, mis on pensioni ja kohatasu vahel, ära ei kata, aga oluline põhimõtteline edasiminek see kindlasti on.