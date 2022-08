Gretel Juhansoo: aitäh, õpetajad!

Olen maast madalast imetlenud õpetajate kannatlikkust. Minu hinnangul on imetlusväärne, kuidas nad suudavad rahulikuks jääda ka siis, kui mõni naljanina tervet klassi segab.

Kahju on aga sellest, et lisaks tagapingis istuvatele marakrattidele on õpetajad pikalt kannatanud ka oma palganumbri pärast. Selle aasta esimesest päevast tõsteti nende miinimumpalka 1412 euroni, mis tähendab, et arvestuslik keskmine palk kasvas 1653 euroni. Minu silmis ei ole see kaugeltki piisav.

Käisin nii-öelda maakoolis, kus klassis oli heal juhul kümme õpilast. See jättis õhku natuke erakooliliku tunde: õpetaja sai kõigile õpilastele eraldi piisavalt aega pühendada, mistõttu õppisime justkui individuaalse õppekava järgi. Mida ma alles nüüd mõistan, on see, kui palju lisatööd selline lähenemine õpetajale tähendas.

Näiteks mäletan, kuidas põhikoolis tohutult keemiat armastasin, kuid 10. klassis jooksin tupikusse. Anorgaanilise keemia asendas orgaaniline, mis pani nutma, õpikuga pead taguma ja mõtlema, kas minust üldse kunagi asja saab. Mida tegi mu keemiaõpetaja? Võttis oma söögivahetunni selleks, et mind juhendada. Ja mis kõige tähtsam: ma ei palunud tal seda teha. Ta lihtsalt soovis mind aidata.

Lisaks sellele, et õpetajad on mulle ülikoolis käimiseks piisavalt hea hariduse andnud, on nad minusse süstinud enesekindlust ja -usku. Vahetasin gümnaasiumis paar korda oma edasiste õpingute soove, kuid kui lõpuks ajakirjanduseni jõudsin, oli minu õpetajate reaktsioon lihtsalt uskumatult kaunis. Mõni ütles, et tal on hea meel; teine hakkas mulle juba praktikavõimalusi otsima. Abi ja toetust tuli igast nurgast, igal hetkel.

Õpetajad teevad palju rohkemat kui annavad tunde. Klassi ees seismiseks peavad olema pärast koolipäeva tehtud ettevalmistused, parandatud kontrolltööd ja antud tagasiside kodustele ülesannetele. Kuid millele tihti ei jõutagi mõelda, on tõsiasi, et mõni õpetaja on oma õpilastele olemas igal sammul.