Katrin Martinfeld: murepilved koolielu kohal

Lähtume ka algaval õppeaastal kaasava hariduse põhimõttest. Õpilastel on õigus saada oma võimetele ja vajadustele sobivat õpet ning osa neist vajab lisaks aineõpetajale erialaspetsialiste. Selle suve otsitumate koolipersonali liikmete nimistus olid kindlasti eripedagoog, psühholoog ja logopeed. Need on olulised liikmed kaasava hariduse tugimeeskonnas.

Koolid, kel on õnnestunud õppeaasta alguseks ametikohad täita, on õnnelikud. Ülejäänud peavad leppima poolikute lahendustega, aga see tähendab, et kõik õpilased ei saa oma vajadustele vastavat tuge. Õpilased on, aga spetsialiste pole. Maailma tabanud kriisid on abivajajate hulka kasvatanud. Kaugõppeperiood tõi juurde juurde hulga psühholoogilise nõustamise vajajaid, sõda Ukrainas lisas kohanemis- ja keeleõppevajadused. Ja jälle tuleb tõdeda, et spetsialiste on puudu.