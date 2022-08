Raamatute hoidja: lugejate soov on mulle seaduseks

Valgjärve raamatukoguhoidja Ilse Aigro räägib, et raamat peab olema näoga lugeja poole. «Kui paned näoga lugeja poole, siis tal tekib kohe huvi selle raamatu vastu,» teab ta.

Raamatukoguhoidja Ilse Aigrol on esimene tööpäev nii hästi meeles, nagu oleks see olnud eile. Oli 1972. aasta südasuvi Põlvamaal Valgjärvel. Päiksepaisteline ilus ja tuulevaikne ilm. Ta oli just jätnud hüvasti tööga kohalikus koolis saksa keele õpetajana ning otsis uut ametit. Oli valmis ka kolhoosi põllutööliseks minema.