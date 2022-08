Otepää piirkonna tutvustaja tähistas 80. juubelit

Ene Poolandit tuntakse ka väljaspool koduvalda, kuna ametlikult on tal giidipaber juba alates 1976. aastast. Tema töökeelteks on eesti, vene ja soome keel. Ta teeb giiditööd veel praeguseni ja tema sõnul pole see teda ära väsitanud või tüüdanud, teatas Otepää vallavalitsus.

Ene Pooland töötas pikka aega Pühajärve puhkekodus raamatukoguhoidjana. Tema armastus kuulub Otepääle, ta on tõeline patrioot, aga tema lemmikuks on saanud Sangaste loss koos kuulsa krahv Bergiga.

Poolandit käisid õnnitlemas vallavanem Jaanus Barkala ja kultuurinõunik Valdur Sepp.

«Ene on tõeline Otepää aare, tema teadmised ja huvi ümbritseva vastu on aukartust äratav,» sõnas Barkala. «Soovime Enele tervist ja jõudu Otepää piirkonna tutvustamisel!»