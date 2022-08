GALERII ⟩ Otepääl tähistati Ukraina iseseisvuspäeva

Rohkearvulisele publikule esines Ukrainast kohale lennanud tuntud Ukraina estraadiartist Mykhailo Hrytskan, Otepää sõpruspiirkonnast Umani rajoonist tütarlaste duo Kristall (Miroslava Shevchuk ja Mishel Kovalenko) ning Ljubov Laur ja Irina Solomatina Ukraina Eesti Seltsist.

Külalisi võtsid Ukraina kombe kohaselt pekileiva ja viinaga vastu Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits ja vallavanem Jaanus Barkala.

Kultuurimaja oli ukraina rahvustikanditega kaunistatud ja muidugi ei puudunud lavalt päevalilled. Kontsert algas Ukraina hümniga ning vaheldumisi kõlasid Ukraina rahvalaulud ja estraadimuusika.

Kohapeal andsid intervjuu kontserdi algataja ja korraldaja, Ukraina sõjapõgenik Umani rajoonist Mariia Rudik ja ukrainlannast Otepää gümnaasiumi õpetaja Mariia Medvichuk. Kõlas ka sõpruspiirkonna Umani rajoonivalitsuse juhataja Igor Myklachuki videotervitus otepäälastele. Sõna võttis ka Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

«Mul on hea meel, et saame siin, Otepääl, pakkuda ukrainlastele tuge. Kui riik küsib meie käest, kuidas me hakkame saame, siis ütleme, et ukrainlased on meie külalised, mitte sõjapõgenikud, ja meie suhtume neisse nagu oma külalistesse. Kunagi ütles Heinz Valk, et ükskord me võidame niikuinii, ja ka Ukraina võidab ükskord niikuinii!» ütles vallavanem.

«Tänan Otepää elanikke selle eest, et Otepää linn sai minu sõjaaegseks varjupaigaks. Tänan kõiki, kes tulid kontserdile ja avaldasid sellega toetust esinejatele. Eriline tänu neile, kes tegid annetuse Umani rajooni tuletõrjeauto soetamiseks. Suur aitäh kõigile!» ütles kontserdi idee algataja Mariia Rudik.

Meeleoluka kontserdi lõpetas suure Ukraina lipu saali toomine, seejärel said kõik uudistada näitust «Imeilus Umanimaa» ja juttu vesta tordilauas.

Sündmust toetasid ja korraldasid Otepää vald, Otepää Kultuurikeskused, Palanka omavalitsus, Umani rajoon ja ukraina ettevõtjad.