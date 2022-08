Enim tunnustust tuli Räpina kooli

Aasta tugispetsialistiks kuulutati Kanepi gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Janeli Valdmets. Ta oskab noori kuulata ning neile nende mõtteid ja tundeid tagasi peegeldada nii, et õpilane jõuab tihti ise oma mure lahendusele lähemale. Oma kabinetti on ta loonud rahuoaasi, kuhu saavad oma probleeme lahkama tulla nii õpilased, kolleegid kui ka lapsevanemad.

Valdmets innustab noori pingutama, õpetab üldtunnustatud käitumisnorme ja vajadusel sedagi, kuidas õpilünkade tasandamiseks kalenderplaani koostada.

Aasta haridusteoks nimetati Räpina ühisgümnaasiumi «Rakett 69» õpihuvilaagrid, mille eestvedajad on Kätlin Neimann ja Kristi Talvik.

Aktiivsed õpetajad on nakatanud õpilasi raketipisikuga ning see on ka teistes pedagoogides tekitanud soovi lapsi «teistmoodi» arendada. «Rakett 69» on küll võistlus, kuid teisalt osalejatele ka ülimalt vahva ja õpetlik eksperiment, mille käigus saab katsetada, teha vigu ja nendest õppida, olla leidlik ja loov. Seni on saanud laagris osaleda õpilased 4.–12. klassini.

Aasta hariduse sõbraks kuulutati foorumil TaMi Automatics OÜ – Räpina aianduskooli pikaaegne partner, kes aitab luua koolis uuendusmeelse õpikeskkonna ja tutvustab tehtut Euroopas. Firma on välja töötanud ja paigaldanud simulatsiooniklassi mudelkasvuhooned, mis aitavad õppuritel saada erialaseid teadmisi.

Algatatud on ka simulatsiooniprogramm, mis võimaldaks taimi kasvatada virtuaalselt. Ettevõte on loonud õppekasvuhoones taimede jälgimissüsteemi mitmekülgsete anduritega. Lisaks on ta paigaldanud sinna vee taaskasutussüsteemi, mis aitab oluliselt säästa ümbritsevat keskkonda.

Hea haridus kui edu võti

Foorumil tänas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enel Liin kõiki haridustöötajaid, kellele on viimased aastad toonud katsumusi, kuid kes sellest hoolimata on hakkama saanud. Liini sõnul jaguneb Eesti kaheks: haritud ja harimata Eestiks. Mida rohkem on meil haritud Eestit, seda edukamad me oleme ja seega on just hea haridus Eesti edukuse võti, rõhutas Liin.