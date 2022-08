COVID ⟩ Haigestumus väheneb, kuid reovees on viirust palju

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal 2863 haigusjuhtu, millest 1107 olid laboratoorselt kinnitatud ja 1756 kliiniliselt diagnoositud.

«Eelmise nädalaga võrreldes vähenes haigestumus 20,6% võrra, laboratoorselt kinnitatud juhtude arv vähenes 22,4% ning kliiniliselt diagnoositud juhtude arv 19,4% võrra. Uue nädalaga võib oodata veidi alla 1000 laboratoorselt kinnitatud juhu,» rääkis Sepp. Ta lisas, et nakatamiskordaja R on hetkel 0,81. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Viimase seitsme päeva keskmine COVID-19 tõttu hospitaliseeritute arv on langenud 7,9 pealt 5,6 peale. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 95 inimest, neist intensiivravil neli. Nädala jooksul suri neli inimest vanuses 83-87. Tõenäoliselt püsib sel nädalal hospitaliseeritute arv 80 juures.

Eelmise nädala reoveeseire tulemuste põhjal on viiruselevik reovees umbkaudu 60% ulatuses oranžil ohutasemel. Võrreldes varasema nädalaga on viiruse hulk reovees mõnevõrra langenud, kuid püsib jätkuvalt kõrgel tasemel üle Eesti. Enim viirusosakesi tuvastati Ida-Viru maakonna proovides Kiviõlis ning Ahtmes. Kõige vähem tuvastati viirusosakesi Jõgeval ning Põltsamaal.

Viimase seitsme päeva haigestumus oli langustrendis üheteistkümnes ja kasvutrendis neljas maakonnas. Suurem kasv oli Hiiumaal ja Ida-Virumaal. Suurem langus on Saare-, Järva- ja Raplamaal.

Nädala jooksul manustati 5608 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 318. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 476 514 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,6%.