Proovisõit elektrimaasturiga: muljet avaldav auto, aga päris kallis

Maailma autotööstus liigub kindlalt elektriautode suunas. Ainult elektriautode tootmisele ülemineku tähtajaks on seatud sõltuvalt tootjast ja turust näiteks 2030. või 2035. aasta, seda nõuavad ka poliitilised regulatsioonid. Et fossiilkütustel sõitvate autode aeg paistab läbi saavat, tundub olevat õige aeg vaikselt elektriautode poole vaadata.

Kia tutvustas oma mudelit EV6 2021. aasta märtsis. See on nende esimene elektriauto ning valiti kohe ka 2022. aasta Euroopa aasta autoks. Kui sõidukile peale vaadata, võib selle populaarsusest täitsa aru saada. Disain on üllatavalt stiilne ja sportlik, all on 20-tollised kurjakuulutavad veljed. Proovisõiduks antud auto oli ka varustusastmelt kõige kõrgem, MY22 GT-Line TX AWD, nii et kõiksugu vidinatest sel puudust ei tulnud.