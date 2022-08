Kerkinud kulud tõstavad tasusid ka jäätmejaamas

Vastuvõtutasud kerkivad Valga jäätmejaamas kuuel jäätmeliigil. Lehtklaasi äraandmine hakkab maksma 6 euro asemel 60 eurot tonn, seega on hinnatõus kümnekordne. Taaskasutusvõimalusega ehitus- ja lammutusjäätmete puhul on uus tasu 99,6 eurot (varem 77,8), taaskasutusvõimaluseta ehitus- ja lammutusjäätmetel 150 (varem 78), asbestil 100,8 (varem 84), nimistus mujal nimetamata olmejäätmetel 164,4 (varem 158,4), rõivastel ja tekstiilil 105 (varem 90) eurot tonn.

Valga jäätmejaama haldava Marico Metall OÜ tasude tõstmise taotlusest Valga vallavalitsusele selgub, et suuresti on selle taga kerkinud kütuse ja elektri hind. Firma juht Marko Mägi selgitas, et Eestis ei ole praegu häid võimalusi lehtklaasi taaskasutada, sellest ka kõrgem tasu. Prügilate vastuvõtuhinnad puhta sorteeritud lehtklaasi puhul varieeruvad 20–35,5 euro vahel, sorteerimata klaasil on see 70–100 eurot tonn, märkis ta.