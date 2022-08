Senisest hooldustöötajast sai lastekaitsespetsialist

Andra Rüütli on pärit Kanepi vallast. Ta on lõpetanud 2007. aastal Eesti maaülikooli põllumajandusteaduse magistrikraadiga. Ta on ennast täiendanud Valgamaa kutsehariduskeskuses tegevusjuhendaja ja hooldustöötaja erialal. Lisaks on ta Valgas lõpetanud sotsiaaltöö ja tervishoiu eriala toimetulekuraskustes pere tugiisiku erialal. Otepää vallavalitsuses on ta hooldustöötajana ametis 2015. aastast.