Kooliaasta alguses jääb täitmata mitu ametikohta

Meremäe kooli direktori kohuseid täidab praegu Värska gümnaasiumi juht Liina Palu. «Asendajana olen väga palju tööd telefoni ja veebi vahendusel ära teinud. Ühel päeval käisin ka Meremäe koolis kohal,» rääkis Palu. «Olen seal asendusdirektorina ametis 19. augustist. Praegu on kiire aeg ja natuke keeruline on jagada ennast kahe kooli vahel füüsiliselt, aga kõik saab ära tehtud.»

Värska kooli ühe murekohana tõi direktor välja, et nende koolil eraldi sotsiaalpedagoogi ei ole, sest Setomaa valla kolmel koolil on see ühine. Värska gümnaasiumil aga pole ka koolipsühholoogi, keda vallavalitsus praegu otsib. Kõik teised ametikohad on koolis täidetud.