Andrus Murumaa: koolid muutuste kiirteel

Lähtusime põhimõttest, et kõik õpilased on võrdsed ja toetavad üksteist. Nii pidid ka need õpilased õigel ajal koolis olema, osalema neile ette nähtud tundides ja arvestama meie kooli kodukorraga. Kevadel osalesid nad vastavalt võimalustele oma Ukraina kooli veebitundides. Sügisest tuleb neil hakkama saada meie koolisüsteemi ja keelega. See tähendab meile lisatööd, et välja selgitada nende praegune teadmiste pagas ja vajadusel koostada individuaalne õppegraafik.