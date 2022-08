Maarius Suviste: inflatsioon rallib

Täpselt ei mäleta enam, mille eest välja astuti ja mida piketil nõuti ning kes selle üleüldse organiseeris, kuid silme ees on endiselt üks vunki täis naisterahvas, kes skandeeris riiklikult olulise hoone ees: «Me ei ole lambad! Me ei ole lambad!» Mälusopis on veel pilt, et seda hüüdes kolistati ämbritega, samuti löödi ämbreid kokku. Et ikka võimalikult kaugele kõlaks.