Setomaal moodustati uus naabrivalve piirkond

See hõlmab Kuigõ, Sirgova, Poksa, Kiislova, Olehkova ja Paloveere küla. Tegemist on teise naabrivalve piirkonnaga Setomaal.

Naabrivalve lepingu sõlmisid Vaaksaarõ nulga naabrivalve sektori esindaja Üllar Tamm, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari, Kagu politseijaoskonna patrullitalituse juht Madis Soekarusk ja Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Naabrivalve piirkonna moodustamise eestvedaja Üllar Tamme sõnul soovivad piirkonna elanikud koostöös politsei ja piirivalvega ning naabrivalveliikumisega muuta oma kodukandi elu paremaks ja turvalisemaks.

Madis Soekarusk kinnitas, et politsei toetab kõiki tegevusi, mis on suunatud turvalisuse parandamiseks. «Mida tugevam on kogukond kohapeal, seda vähem on kuritegevust.»

Setomaa valla esimene naabrivalve piirkond moodustati kolm nädalat tagasi Audjassaare külla.