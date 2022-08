Lucas Leoki film jõuab teleekraanile

Lucas Leok on pärit kuulsast motospordisuguvõsast, kus võidusõiduga on tegelenud juba neli põlvkonda. 2021. aastal tuli Lucas vaid 9-aastasena motokrossis Euroopa meistriks. Film räägib noore võidusõitja esimestest spordiaastatest ja tutvustab Lucase taustameeskonna tegemisi.

Noore spordimehe isa Aigar Leoki sõnul räägib film Lucase loo sünnist selleni, kuidas poiss leidis tee motokrossini ning kuhu ta praeguseks on jõudnud. «Samuti on näha, mida tulemuste nimel iga päev teeme ning kes on meie taustajõud,» lisas Aigar Leok.