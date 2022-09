PILTUUDIS ⟩ Tuntud muusiku poeg alustas kooliteed

«Mõte kooli minemisest tundus talle algul hirmutav, aga nüüd on ta selleks valmis,» ütles isa päev enne tarkusepäeva. «Ta on suvega saanud iseseisvamaks. Sebastian ootab juba, et saaks jalga tõmmata korvpallitossud ja trenni minna. Nii nagu isa noore poisina.»

Isa märkis, et poeg on kiire taibuga poiss ja pole kahtlustki, et saab koolis hästi hakkama. «Oleme abikaasaga mõelnud, et alles ta oli nii väike, aga nüüd juba koolipoiss. Igal juhul poisile tuult tiibadesse ja meie oleme talle alati toeks!»