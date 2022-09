Otepää vallas alustas esmakordselt kooliteed 61 last

Otepää gümnaasiumis läks 1. klassi 32 last, gümnaasiumi 10. klassi läks õppima 33 õpilast. Kokku õpib koolis 408 õpilast.

Pühajärve põhikoolis asus esmakordselt õppima üheksa last, kokku õpib 115 õpilast. Keeni põhikoolis alustas kooliteed 12 õpilast, kokku õpib 98 õpilast. Puka kooli 1. klassi läks kaheksa õpilast, kokku õpib 80 õpilast.

Lisaks nendele alustasid tänase päeva seisuga Otepää valla koolides õpinguid kokku 34 erinevates klassides käivat ukraina last. Ukraina õpilaste arv suureneb päev-päevalt, teatas vallavalitsus.

Otepää valla erakoolis, Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaalis läks 10. klassi 17 õpilast, kokku õpib 42 õpilast.

Otepää muusikakoolis alustas kooliteed 12 last, kokku õpib 92 last.

Kooliaasta algus on tähtis ka valla kõige pisematele – Otepää lasteaias tervitab uut õppeaastat 170 last. Pühajärve põhikooli lasteaias on 53, Puka kooli lasteaias 28 ja Keeni põhikooli lasteaias 48 last. Otepää lasteaedades käib kokku neli ukraina last.