Lapsed said kingiks mulgikeelse «Jussikese seitse sõpra»

Mulgi Kultuuri Instituut kinkis täna igale Mulgimaal kooliteed alustanud esimese klassi lapsele Mulgi juurtega kirjaniku Silvi Väljali «Jussikese seitse sõpra», mis sai värske mulgikeelse tõlke, et anda kohalikele lastele võimalus keelt paremini tundma õppida. «Jussikese seitse sõpra» on legendaarne lasteraamat, mis on läbi aegade antud paljude õpetajate poolt esimese klassi lastele esimeseks kodulugemiseks.

«Ajalooline Mulgimaa jaotub täna kahe maakonna ja kolme valla vahel ning ühtse mulgi kultuuri ja identiteedi hoidmisel on koolidel kandev roll,» rääkis Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg. Ta lisas, et nii mõneski Mulgi, Viljandi ja Tõrva valla koolis on tänavu sügisel võimalik lastel mulgi keele ja kultuuriga tutvust teha, olgu see siis kooliprogrammi osana, vaba aine või huviringina.

Kokku said 1. septembril raamatu enam kui 200 kooliteed alustanud paikkonna last ning lisaks kõik Mulgimaa kooliraamatukogud. «Käimasoleval raamatukogude aastal on oluline, et paikkondlik keel ja kultuur oleks kättesaadav ja nähtav,» märkis Ave Grenberg. Lasteaialastele viiakse läbi keelepesa tunde, mille osas on huvi iga aastaga järjest kasvanud.

Nagu igal sügisel, algavad ka tänavu Mulgi Kultuuri Instituudi eestvõttel mulgi keele ja kultuuri koolitused ja keeleringid täiskasvanutele. Murderingid toimuvad Abjas, Mustlas ja Tõrvas kaks korda kuus, koolituspäevad õpetajatele ja ametnikele kord kuus. Mulgi keele õpetajad on Kristi Ilves ja Alli Laande.