GALERII ⟩ Kreutzwaldi kooli õpilased kõndisid taas rongkäigus koolimajja

Kreutzwaldi kooli direktor Taavi Karu väljendas head meelt, et koroona-aastate järel on kooli avaaktuseks taas võimalik koguneda Võru Kreutzwaldi parki. Viimati algas kooliaasta rannapromenaadil 2019. aastal. Alanud kooliaasta on direktori sõnul eriline ka selle poolest, et koolis alustavad sel aastal õpinguid 26 Ukraina õpilast.