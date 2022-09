Vastseliinas soditi koolimaja seinu

«Tänane hommik koolis on kurb, meie koolimaja fassaad on soditud, see on rünnak meie kõikide vastu,» teatas Vastseliina gümnaasium täna ühismeedias. Koolipere kutsus kõiki õpilasi, vanemaid ja kogukonnaliikmeid üles märkama ja tegema koostööd süüdlaste leidmisel.

Politsei- ja piirivalveameti kõneisik Maria Gonjak ütles, et politseile on vastav avaldus laekunud, patrull on käinud ka kohapeal ja esmased toimingud teinud.

«Täpsemalt on seal päris suures ulatuses soditud koolimaja välisseinu tumeda aerosoolvärviga ning rohkelt on lisaks suvalistele joontele kirjutatud ka ebatsensuurseid loosungeid,» märkis ta. «Menetlus selles asjas kindlasti tuleb. Kas tegu saab olema väärteo- või kriminaalmenetlusega, sõltub sellest, kui suureks osutub sodimisega tekitatud kahju.»