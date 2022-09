Galerii ⟩ Alanud kooliaasta toob Tõrva gümnaasiumi uusi tuuli

«Kolm Ukraina last tuli ühte esimesse klassi. Kolm või neli õpilast on Ala ja Karjatnurme piirkonnast, kust tavaliselt meie kooli ei tulda,» selgitas direktror Ivar Hanvere. «Aga kuna on tulemas hariduse arengukava uued arutelud ja seal sees on päris suured muutused koolivõrgus, siis võib-olla ka see mõjutas, et nüüd nad tulid Tõrva gümnaasiumi.»