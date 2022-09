Karud püütakse pildile

Tänavune aasta looma fotovõistlus «Karul kõned kavalad» saab teoks koostöös Läti loodusmuuseumiga. «Meil on hea meel, et Eestil ja Lätil on taas võimalus sõbralikuks naabritevaheliseks konkurentsiks,» märkis Läti loodusmuuseumi pressiesindaja Polina Šķiņķe.