Tööotsijaid peibutab enim IT ja ettevõtlus

Töötukassa Põlvamaa osakonna tööandjate konsultant Merja Teever ennustas, et tööjõupuudus maakonnas lähiajal kasvab. «Teenindussektoris on puudu kokkadest, nende põud aina suureneb. Ühe põhjusena saab välja tuua, et kutse omandanud inimesed ei soovi erialal töötada, sest töö on vahetustega ja füüsiliselt raske.»