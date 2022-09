Noorsootska korjab esimesi kogemusi uues ametis

Ema lisas, et tüdruk oli seto kultuuri poole tõmmet tundnud juba enne seda, kui sai teada, et tema juured võivad sinna kanti ulatuda. «Me tõestada seda ei saa, et oleme juurte poolest setod, aga see tõmme oli juba enne,» selgitas Pärtin. Olgu selle päritoluga kuidas on, aga hingelt on tütar igatahes seto: leelotab, tantsib, teeb käsitööd ja on jutukonkursile setokeelse kirjutisegi esitanud. «Kõik on loomulik, ei ole sundimist. Mina oma lapsi sundida ei saa. Kui tahavad, siis teevad; kui ei taha, siis ei tee.»