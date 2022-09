Karjatamisvõistluse võit tuli Karula-maile

Võit läks Karula maile: karjakoer Maryle ja tema juhendajale Liilia Talile.

Jõuproovi korraldaja Terell Pihlak ütles, et üleriigilisi karjakoerte võistlusi on Eestis vähemalt kord aastas ja osalejaid reeglina kuni kümme. Osalevad enamasti karja juures töötavad koerad, pea kõik nad on borderkollid. «Eesmärk on näidata, kuidas õpitakse ja kuidas ollakse arenenud. Võistlustele eelnevad tavaliselt koolitused.»

Liilia Tali sõnul on Pihlaku korraldatavatest koolitustest väga palju kasu, samuti võistlustel osalemisest. «Võistlemine polegi eesmärk omaette, vaid õppeprotsessi osa.»

Koeri on ta treeninud 12–13 aastat ning olnud võistlustel võidukas varemgi. Praegu on Talil neli lammaste ajamiseks mõeldud borderkollit, kellest üks on juba pensionär, üks aga oma õpingutetee alguses. Lambaid on talus suveperioodil ligi tuhat, põhikarjas aga loomi 300–400.

Võidu saanud Mary on pärit Walesist, ta on nelja-aastane ehk Tali sõnul parimas eas karjakoer. «Hästi tark ja rahulik, oma töös väga kindel. Õpib kiiresti. Ka äsjase võistluse kohta võib öelda, et ta oli targem kui koerajuht.»