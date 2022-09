Eesti esimest feministi meenutavad Valgas nüüd pärnapuu ja mälestustahvel

Lilli Suburgi viimane elukoht oli Valgas, Haru 2a. Maja on küll linnaruumist nüüdseks kadunud.

Piirimurdja oli ka Lilli Suburg, asutades 1882. aastal Pärnusse Eesti tüdrukutele mõeldud eraalgkooli. Naiste hariduse edendamine oli oluline, kuivõrd kuni 1917 polnud Eestis naistel isegi valimisõigust. Võrdõigusliku poliitika suunaandja austuseks on Sotsiaalministeriumis Lilli Suburgi nimeline koosolekuruum. „Lilli Suburg oli erakordse töö- ja tahtejõuga õpetaja ja naisõiguslane. Ta oli oma ajast ees,“ ütleb tahvel ruumi seinal tänastele võrdsuspoliitikate kujundajatele.

Lilli Suburg (1841–1923) sündis Vändra kandis. Ta pidas eesti tüdrukutele mõeldud eraalgkooli esmalt Pärnus, seejärel Viljandis. Tema õpilased on meenutanud teda suure armastuse ja lugupidamisega. Suburg jõudis olla ka Perno Postimehe uuendusmeelne toimetaja. 1887–1894 andis Suburg välja eesti esimest naistele mõeldud ajakirja Linda. See koondas huvitavaid ja võitluslikke mõtteavaldusi ning ilukirjanduslikke töid. Tema esimene raamat „Liina“ (1877), jutustus „Linda, rahva tütar“ (1900) ning paljud teised kirjutised kandsid eestluse ja emantsipatsiooni vaimu. Aastast 1899 elas ta Lätis Hoomulis ja 1923 suri lähedaste juures Valgas. Lilli Suburg on maetud Vändrasse.