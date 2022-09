Rõuge tähistab valla sünnipäeva saunapeoga

«Mõte on inspireeritud sellest, et meie kandile on suitsusaun ja üldse saun väga omane, just tänu Rõuge vallas tegutsevale Mooska talule on Võrumaa suitsusaunakombestik kantud UNESCO kultuuripärandi nimistusse,» rääkis Rõuge valla kommunikatsioonispetsialist Viivika Nagel.