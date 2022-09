Galerii ⟩ Mõisapreili pani puidust pinkide reale punkti

Pink on osa ettevõtmisest, mille käigus on juba varem paigaldatud Taheva kanti neli pinki: neli aastat tagasi Sooblase peatusesse, aasta hiljem Taheva külla, möödunud aastal Laanemetsa ja tänavu Kallikülla. Nüüd siis viies Koikkülla.

Preili ja koera skulptuurid on loonud Ukraina skulptor Ilja Lipka, pingi enda Margo Värnik. Taheva kandi puukujuril Andres Rattasepal on selle teose juures pigem kunstilise juhi roll, kontseptsioon on aga ühislooming. Varasemalt valmistas Rattasepp pingirea pingid üksi, tänavu on ta kaasanud abijõudu.