Naiskodukaitse aastapäeval jagus tunnustust ka lõunaeestlastele

Merike Niitmets, Võrumaa ringkond

Merike Niitmets (vasakul) ning Ulvi Mustmaa. Foto: Sten Mahov

Merike on üks Võrumaa ringkonna taasloojatest. Ta on üks nendest naistest, kes oma liitumisest saati on püsinud aktiivne. Merikese südameasi on panustada noortejuhina - praegu on ta väga aktiivne Puiga rühma noortejuht, kelle käe all sirguvad asjalikud ja tublid noorkotkad ja kodutütred. Merikest on tunnustatud Noorte Kotkaste teenetemärgi II klassiga, Võidutule medaliga ja Kaitseliidu teenetemedali II klassiga.

Helve Tina, Võrumaa ringkond

Helve on üks Võrumaa ringkonna taasloojatest, enne Naiskodukaitse taasloomist kuulus ta alates 1995. aastast Kaitseliitu. Helve on panustanud Naiskodukaitse organisatsiooni läbi noorte tegevuse toetamise. Helvet on tunnustatud Noorte Kotkaste teenetemärgiga, Noorte Kotkaste teeneteristi III klassiga ja Kaitseliidu teenetemedali eriklassiga.

Hille Vaht, Võrumaa ringkond

Hille on üks Võrumaa ringkonna taasloojatest. Hille panustas aastaid meditsiini erialagrupis ja formeerimises. Samuti toetas ta võimaluse piires ka noorte tegevust. Hillet on tunnustatud Noorte Kotkaste aitaja märgiga.